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Шмигаль: На урядовому рівні ми повністю завершили виконання семи рекомендацій Єврокомісії

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На урядовому рівні повністю завершено виконання семи рекомендацій Єврокомісії. В Кабміні очікують, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах Звіту щодо пакета Розширення Євросоюзу.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Так, уряд ухвалив Державну цільову програму «Єдність у розмаїтті», мета якої — створення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів.

«Після затвердження цієї програми можемо говорити, що на урядовому рівні ми повністю завершили виконання семи рекомендацій Єврокомісії», — наголосив Шмигаль та нагадав, що у червні минулого року Україна отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі та 7 рекомендацій Європейської комісії щодо реформ, необхідних на євроінтеграційному шляху.

Шмигаль також розповів про те, що вже зроблено для подальших кроків вступу нашої держави до ЄС.

Це, зокрема, старт реформи Конституційного суду та перезавантаження Вищої ради правосуддя й Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

«Третє — посилюється інституційна спроможність та незалежність антикорупційних органів. Один з останніх прикладів — це урядовий законопроект про підвищення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За останній час було обрано нових керівників НАБУ та САП на відкритих конкурсах. Група держав проти корупції (GRECO) відзначила суттєвий прогрес України в питаннях запобігання корупції», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Також Уряд напрацював нормативно-правову базу по боротьбі з відмиванням грошей у межах стандартів FATF. Крім того, виконано рекомендації Венеційської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону, запрацювало законодавство про медіа та рекламу. А на виконання нового закону про національні меншини розроблені необхідні підзаконні акти.

За словами Шмигаля, Уряд провів так званий селф-скринінг, було проаналізовано 28 тисяч актів права ЄС на предмет їх імплементації в правове поле України.

«Попереду ще довгий і непростий шлях. Очікуємо, що в жовтні Україна отримає позитивну оцінку в межах Звіту щодо Пакету Розширення Євросоюзу. А потім буде голосування Європейської ради, яке відкриє дорогу до переговорів про вступ нашої країни до ЄС», — зазначив Шмигаль.

Шмигаль
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