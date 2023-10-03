Зеленський: Будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії

Президент України Володимир Зеленський закликав Евросоюз активізувати роботу над черговим пакетом антиросійських санкцій.

Про це він сказав на засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, передає кореспондент УНН.

«Потрібно активізувати роботу й щодо нового санкційного пакету Євросоюзу. Будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакету вже надто затягнулася», - сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив недостатність санкційного тиску на рф на поточний момент, через що російська армія змогла наростити кількість використання ударних дронів та збільшити кількість авіаударів. Він запропонував країнам ЄС активізувати роботу проти будь-яких форм і схем обходу росією санкцій аби припинилося будь-яке постачання в росію, яке дає їй змогу збільшувати військове виробництво. За словами президента у цьому полягає інтерес не тільки України, а й інших країн, які хочуть швидшого завершення війни.

Він закликав також продовжувати санкційний тиск на всі сектори економіки держави-терориста. Окремо президент зупинився на запровадженні санкцій проти російської атомної галузі, зазначивши, що рф продовжує окупацію Запорізької АЕС.

«Очевидно, потрібні санкції проти російської атомної галузі – і за те, що росія робить на Запорізькій атомній станції, і як безпековий крок проти використання сумнівних російських атомних технологій. Сумнівних як із безпекового, так і з політичного погляду», - сказав він.