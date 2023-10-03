Кулеба: Під час засідання країн ЄС у Києві "відчувається консенсус" щодо членства України в блоці

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що під час засідання глав МЗС країн ЄС у Києві "відчувається консенсус" щодо членства України в Євросоюзі, і це лише питання часу.
"Сьогоднішнє засідання було також про набуття Україною членства в ЄС. І щодо цього за столом також відчувався консенсус. Питання лише в часі. Усі налаштовані рухатися вперед. І Україна, і європейська сторона налаштовані рухатися вперед із максимальною швидкістю з урахуванням усіх реформ, які проводила, проводить і проводитиме Україна", - заявив Кулеба на спільній пресконференції з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС держав Євросоюзу в Києві.
Кулеба наголосив, що ключовим сигналом України на сьогодні з цього приводу є те, що Київ виконає сім рекомендацій, які Єврокомісія озвучила для відкриття переговорів про членство.
"Очікуємо, що їх оцінять чесно, прозоро, без додаткових вимог", - додав міністр.
За його словами, атмосфера на засіданні свідчить, що "у нас є взаєморозуміння з ЄС у цьому".
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