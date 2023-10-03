Зеленський: 20 держав Євросоюзу приєднались до Декларації щодо гарантій безпеки для України

20 держав Євросоюзу приєднались до Декларації щодо гарантій безпеки для України. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на засіданні міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, передає кореспондент УНН.
«Ми вдячні «Групі семи» та всім державам, які вже працюють з нами над відповідними безпековими зобов’язаннями. Вже 20 держав Євросоюзу приєдналися до декларації щодо гарантій, і буде сильним кроком, коли приєднаються й інші сім держав європейської спільноти. Кожен такий крок для приєднання – це чіткий сигнал росії, що миру та стабільності немає альтернативи», - сказав Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський вважає, що архітектура таких гарантій може допомогти повернути геополітичну стабільність. За словами президента, безпекові гарантії мають діяти протягом певного часу - поки Україна набуватиме членства в НАТО.
«Усі ми погоджуємося, що Україна буде членом Альянсу. І досвід минулих десятиліть показує, наскільки це важливо. І наскільки небезпечно, коли у Європі залишається певна «сіра зона» без геополітичної стабільності. Саме такі «сірі зони» спокушають агресора», - сказав Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що до кінця року очікується укладення перших двосторонніх угод із партнерами щодо гарантій.
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