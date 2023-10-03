Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім'ям, а також про посилення соціального захисту військових, поліцейських та деяких інших осіб. Про це повідомляється на офіційному сайті парламенту.

У документі передбачено збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили у полон, а також зникли безвісти за особливих обставин.

Йдеться про можливість отримання цих виплат сім'ями цих військових. При цьому, це не стосуватиметься тих, хто добровільно здався у полон, або самовільно залишив місця служби.