Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із делегацією Інституту Маккейна та представниками американського бізнесу, під час якої сторони обговорили перспективи інвестування й роботи в Україні.

Глава уряду озвучив ключові напрями для інвестування, серед яких - переробна галузь, військово-промисловий комплекс, високі технології, машинобудування, критична сировина, підтримка бізнесу, розвиток державно-приватного партнерства та концесії.

На зустрічі також ішлося про пріоритети швидкого відновлення.

"Закликав американські компанії долучатися. Маємо низку переваг для бізнесу: інвестиційний супровід, індустріальні парки, Дія. City. Крім того, активно співпрацюємо з міжнародними агентствами над покриттям воєнних ризиків. Маємо вже перший кейс страхування Світовим банком приватного інвестора в Україні", - зазначив Шмигаль.