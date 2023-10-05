Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Шмигаль провів зустріч із делегацією Інституту Маккейна та представниками американського бізнесу

166

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із делегацією Інституту Маккейна та представниками американського бізнесу, під час якої сторони обговорили перспективи інвестування й роботи в Україні.

Глава уряду озвучив ключові напрями для інвестування, серед яких - переробна галузь, військово-промисловий комплекс, високі технології, машинобудування, критична сировина, підтримка бізнесу, розвиток державно-приватного партнерства та концесії.

На зустрічі також ішлося про пріоритети швидкого відновлення.

"Закликав американські компанії долучатися. Маємо низку переваг для бізнесу: інвестиційний супровід, індустріальні парки, Дія. City. Крім того, активно співпрацюємо з міжнародними агентствами над покриттям воєнних ризиків. Маємо вже перший кейс страхування Світовим банком приватного інвестора в Україні", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 5 октября 2023
Среда, 4 октября 2023
Вторник, 3 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023