Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із делегацією Інституту Маккейна та представниками американського бізнесу, під час якої сторони обговорили перспективи інвестування й роботи в Україні.
Глава уряду озвучив ключові напрями для інвестування, серед яких - переробна галузь, військово-промисловий комплекс, високі технології, машинобудування, критична сировина, підтримка бізнесу, розвиток державно-приватного партнерства та концесії.
На зустрічі також ішлося про пріоритети швидкого відновлення.
"Закликав американські компанії долучатися. Маємо низку переваг для бізнесу: інвестиційний супровід, індустріальні парки, Дія. City. Крім того, активно співпрацюємо з міжнародними агентствами над покриттям воєнних ризиків. Маємо вже перший кейс страхування Світовим банком приватного інвестора в Україні", - зазначив Шмигаль.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023