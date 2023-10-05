Зеленський: До кінця року, ймовірно, ядерних погроз від росії побільшає

За даними української розвідки, до кінця року, ймовірно, ядерних погроз від росії побільшає. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі Sky TG24, передає УНН.

Зеленський заявив, що путін збільшує ядерні погрози, бо він зазнав невдачі.

За його словами, демонстрація ядерної зброї - це демонстрація не сили, а слабкості «з боку росіян», тому що битва на полі та дипломатія не принесли бажаних результатів.

«Вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти на землі. За даними нашої розвідки, до кінця року ядерних погроз стане більше», - сказав Зеленський.