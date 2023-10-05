Зеленський дозволив військовослужбовцям очолювати посаду заступника глави будь-якого з міністерств

Президент України Володимир Зеленський дозволив військовослужбовцям зі званнями генерал-лейтенанта або віце-адмірала очолювати посаду заступника глави відомства будь-якого з міністерств.

Про це йдеться в указі президента.

Зокрема, посада може бути заміщена на період дії правового режиму воєнного стану та до його припинення.

Президент України Володимир Зеленський дозволив військовослужбовцям зі званнями генерал-лейтенанта або віце-адмірала очолювати посаду заступника міністра

До слова, ходять чутки, що одним із заступників очільника Міноборони Рустема Умєрова може стати командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.