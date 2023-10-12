Євроюст: Маємо тисячі доказів проти росії, яка вторглася в Україну

Голова агентства Євроюст Ладіслав Хамран заявив про тисячі доказів проти росії, яка вторглася в Україну, передає The Guardian.
Він зазначив, що їх збирає міжнародна команда прокурорів, яка прагне поставити перед судом високопоставлених російських чиновників.
Прокурори вивчають інформацію з прослуховування телефонних розмов, аналізу відео, супутникових знімків та розповідей свідків, збираючи безліч доказів.
"Ми зараз говоримо про тисячі доказів. Але це те, що змінюється щодня. До Євроюсту надходить більше матеріалів із різних країн, тому я розумію, що наприкінці ми говоритимемо про сотні тисяч доказів", - зауважив Хамран.
Євроюст координує команду з декількох європейських держав, також України, США та Міжнародного кримінального суду, яка прагне притягнути найвище керівництво рф до відповідальності за вторгнення в Україну.
Створений лише три місяці тому Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) прагне заповнити прогалину в міжнародному праві, виявлену в результаті російського вторгнення в лютому 2022 року.
ICPA, який іноді називають "Нюрнбергом 2.0", є першою спробою з часів нацистських трибуналів з військових злочинів вибудувати справу проти вищого керівництва країни за злочин агресії.
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