Українських таксистів зобов’язали видавати пасажирам касові чеки

Влада зобов’язала водіїв таксі видавати касові чеки. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Відповідні норми набули чинності з 1 жовтня. За порушення таксистам загрожують штрафи.

«З 1 жовтня до суб'єктів господарювання, які надають послуги таксі та приймають до оплати готівкові кошти та/або електронні платіжні засоби без проведення таких операцій через Реєстратор розрахункових операцій (РРО), можуть застосовуватися штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог закону», – йдеться у повідомленні.

Водночас нові правила стосуються не всіх перевізників. Чеки мають видавати таксисти, які:

Не є платниками податків першої групи.

Проводять розрахунки у салоні авто у готівковій формі або приймають у рахунок оплати за послуги перевезень платіжні картки.

Не входять до переліку, затвердженому постановою Кабміну від 23 серпня 2020 року №1336 (підприємці, які звільнені від реєстратора розрахункових операцій).