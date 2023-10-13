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Зеленський: На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили три ключові питання

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12 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

На засіданні ставки обговорили три ключові питання.

Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист позицій, кроки вперед.

Друге – українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів.

Мінстратегпром отримав чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. За словами президента, отримані хороші результати і будуть більш значущі.

Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров та міністр оборони Рустем Умєров отримали окреме доручення – провести максимальну цифровізація постачання для сил оборони. За словами президента, пріорітет – повна підзвітність і контроль. Також є чіткі терміни реалізації.

Третій пункт – ситуація на Близькому Сході. На Ставці заслухали комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Президент зазначив, що країна враховує всі чинники, дбає про інтереси своїх громадян у регіоні та працює з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації.

Зеленський
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