Зеленський: На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили три ключові питання

12 жовтня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
На засіданні ставки обговорили три ключові питання.
Перше – фронт. Доповіді командувачів – Залужний, Сирський, Тарнавський. Ситуація на основних напрямках – схід, південь. Захист позицій, кроки вперед.
Друге – українське виробництво зброї та техніки, постійне нарощування обсягів.
Мінстратегпром отримав чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами – від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. За словами президента, отримані хороші результати і будуть більш значущі.
Віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров та міністр оборони Рустем Умєров отримали окреме доручення – провести максимальну цифровізація постачання для сил оборони. За словами президента, пріорітет – повна підзвітність і контроль. Також є чіткі терміни реалізації.
Третій пункт – ситуація на Близькому Сході. На Ставці заслухали комплексний аналіз від голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.
Президент зазначив, що країна враховує всі чинники, дбає про інтереси своїх громадян у регіоні та працює з партнерами заради недопущення ширшої дестабілізації.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023