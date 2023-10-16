Кулеба прокоментував розгортання наративу про буцімто тотальну корумпованість в Україні

Розгортання наративу про буцімто тотальну корумпованість в Україні спричинене наближенням моменту ухвалення рішення про відкриття переговорів щодо вступу до Європейського Союзу.
Ще одна причина - намагання певного спектру американського політикуму зруйнувати підтримку України. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
Кулеба зауважив, що упродовж попередніх півтора років ми не чули цієї інформаційної хвилі про буцімто надзвичайну корумпованість України, а "тут раптом усі стали занепокоєні".
"Є дві дуже прості причини, на мою думку. Перша - це наближення рішення про відкриття переговорів про вступ України до ЄС. І друга - намагання певного спектру американської політики зруйнувати підтримку України аргументом про те, навіщо ви допомагаєте корумпованій країні", - сказав міністр.
Кулеба зауважив, що "якщо ми такі корумповані, чому за півтора року надання фінансової і збройної підтримки аудитори США, які сидять і перевіряють усе це, не знайшли жодного порушення".
Також міністр зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення ми не побачили того, що бачили в усіх корумпованих державах. Коли президенти, прем'єр-міністри, міністри пакують готівку у валізи, сідають у приватні літаки і тікають з країни, а всі державні інститути розвалюються.
"Всі на місцях, усі працюють, держава встояла", - заявив Кулеба.
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