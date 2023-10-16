НБУ: З наступного року небанківські фінустанови звітуватимуть відповідно до міжнародних стандартів

З наступного року небанківські фінансові установи звітуватимуть регулятору відповідно до міжнародних стандартів та директив ЄС.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України, передає Укрінформ.
«Національний банк України фіналізує проєкт розкриття інформації про небанківські фінансові установи відповідно до міжнародних стандартів та директив Європейського Союзу. Відповідні зміни до правил складання та подання звітності наберуть чинності з січня 2024 року», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що нові правила розповсюджуватимуться на кредитні спілки, ломбарди, лізингодавців та страхові, фінансові і колекторські компанії. Вони передбачають оновлення окремих форм і показників звітів для подання до Національного банку.
В НБУ очікують, що нові підходи до звітності дадуть змогу поліпшити якість обміну інформацією між ринком та регулятором і посилити інформаційну підтримку учасників ринку.
Учасники ринку подаватимуть звіти за файлами з новими показниками з січня 2024 року.
Водночас Національний банк не застосовуватиме заходів впливу за несвоєчасне подання файлів з показниками звітності та/або допущені помилки. Зокрема, до страховиків, фінансових компаній, лізингодавців та ломбардів – під час складання звітності за I квартал 2024 року; до кредитних спілок – щодо звітності зі звітними датами 1 лютого – 1 червня 2024 року за умови подання файлів у повному обсязі до 25 липня 2024 року.
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