Українцям розповіли, як отримати допомогу при всиновленні дітей

Деякі громадяни України мають право на допомогу при всиновленні дітей. Мова йде про осіб, які постійно проживають у країні й вже усиновили дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Для того, щоб отримати вищезазначену допомогу необхідно подати заяву. Це можна зробити у два способи: онлайн та офлайн.
Для її оформлення онлайн необхідно:
Результат розгляду заяви надійде в електронний кабінет користувача на порталі Дія або на вказану при реєстрації електронну пошту.
Подати заяву можна й особисто. Для цього необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб. При собі потрібно мати такі документи:
Подати заяву можна й особисто. Для цього необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб. При собі потрібно мати такі документи:
Рішення щодо призначення допомоги надійде на вашу електронну пошту.
"Зверніть увагу! Подати заяву можна не пізніше ніж через 12 місяців після законного ухвалення рішення про усиновлення дитини", - наголосили в міністерстві.
Сума допомоги становить 41 280 гривень. З них одноразова виплата - 10 320 гривень, щомісячна виплата протягом 36 місяців - 860 гривень.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023