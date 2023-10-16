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Українцям розповіли, як отримати допомогу при всиновленні дітей

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Деякі громадяни України мають право на допомогу при всиновленні дітей. Мова йде про осіб, які постійно проживають у країні й вже усиновили дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для того, щоб отримати вищезазначену допомогу необхідно подати заяву. Це можна зробити у два способи: онлайн та офлайн.

Для її оформлення онлайн необхідно:

  • зареєструватися або авторизуватися на порталі Дія;
  • вибрати у меню послуг "Допомога при усиновленні дитини";
  • заповнити необхідні відомості;
  • перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом чи Дія.Підпис.

Результат розгляду заяви надійде в електронний кабінет користувача на порталі Дія або на вказану при реєстрації електронну пошту.

Подати заяву можна й особисто. Для цього необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб. При собі потрібно мати такі документи:

Подати заяву можна й особисто. Для цього необхідно звернутися до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб. При собі потрібно мати такі документи:

  • заяву усиновлювача;
  • копію свідоцтва про народження дитини, виданого органом РАЦС після внесення відповідних змін до актового запису на підставі рішення суду про усиновлення;
  • копію рішення суду про усиновлення.

Рішення щодо призначення допомоги надійде на вашу електронну пошту.

"Зверніть увагу! Подати заяву можна не пізніше ніж через 12 місяців після законного ухвалення рішення про усиновлення дитини", - наголосили в міністерстві.

Сума допомоги становить 41 280 гривень. З них одноразова виплата - 10 320 гривень, щомісячна виплата протягом 36 місяців - 860 гривень.

всиновлення
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