У Мінцифри порадили, що треба зробити, щоб залишатися на звʼязку під час можливих блекаутів

Мінцифра порадила, що треба зробити, щоб залишатися на звʼязку під час можливих блекаутів – від чотирьох годин до трьох діб.

Мобільні оператори уже забезпечують базові станції акумуляторними батареями та генераторами, а провайдери закуповують акумулятори для інтернет-мереж і переходять на більш стійкі до тривалих знеструмлень мережі, йдеться у повідомленні Мінцифри.

В першу чергу треба дізнатися у свого інтернет-провайдера, чи вони перейшли на енергоощадні інтернет-мережі xPON, які дають змогу бути онлайн до 72 годин без живлення. Якщо вони цього ще не зробили, знайдіть найближчого до вас провайдера, який використовує технологію xPON, та подайте заявку на підключення. Спільно з сусідами ви можете спростити та прискорити цей процес.

Після цього необхідно подбати про резервне живлення роутера. Для того, щоб підтримувати роботу Wi-Fi-роутера під час відключень електроенергії, придбайте портативний повербанк та USB/DC-кабель для підключення до роутера.

Це також дозволить довше використовувати мобільний зв’язок. Адже чим менше українців перемикатимуться з домашнього на мобільний інтернет — тим довше працюватимуть базові станції, а отже, буде зв’язок.

Якщо ви використовуватимете мобільний зв'язок, слід робити це раціонально. Обмежте завантаження об'ємних файлів та перегляд великих потокових відео, зокрема на YouTube. Це допоможе зберегти зв'язок і доступ до інтернету на довший час.