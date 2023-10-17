Столтенберг обговорив з Орбаном важливість продовжувати підтримку України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном обговорив важливість продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг розповів у Twitter (X), що поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про ситуацію в Україні і "важливість нашої підтримки".

"У час посилення нестабільності і глобальної конкуренції ми повинні продовжувати бути сильними разом в НАТО. Ми також обговорили очікуване членство Швеції в Альянсі", – написав він.

Як відомо, Угорщина є однією з двох країн, які досі не ратифікували членство Швеції в НАТО.