єВідновлення: Виплати компенсації тим, хто зробив ремонт житла власним коштом, розпочнуться у 2024 році

Виплати компенсації за програмою "єВідновлення" тим, хто зробив ремонт житла власним коштом, розпочнуться з початку 2024 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У програмі "єВідновлення" передбачено три компоненти. З них два - на стадії активної реалізації. На відшкодування пошкодженого майна подано більше ніж 50 тис. заявок. Найбільше в Харківській, Київській та Миколаївській областях. Там, де була ворожа окупація або інтенсивні обстріли. У вигляді компенсації люди вже отримали 1,5 млрд грн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Також, за словами прем'єра, 4,3 тис. заявок уже надійшло щодо зруйнованого житла, і в "Дії" триває генерування житлових сертифікатів, за які постраждалі зможуть придбати нове житло.

Шмигаль поінформував, що з листопада ці сертифікати можна буде використати.

"Нарешті третій компонент "єВідновлення" - це відшкодування тим, хто зробив ремонти власним коштом. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Очікуємо, що виплати розпочнуться з початку 2024 року", – зазначив прем’єр.

Як повідомлялося, 5 жовтня депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №10063 щодо змін до закону №2923-IX: тепер на компенсацію за пошкоджене російськими окупантами житло можуть претендувати й ті українці, які вже його відремонтували власним коштом.