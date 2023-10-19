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Чергова провокація: держдума рф скасувала всеосяжну заборону ядерних випробувань

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державна дума російської федерації ухвалила законопроект про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Такий крок є черговою провокацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Сьогодні світ є свідком чергового провокативного кроку держави-агресора, спрямованого на посилення ядерного шантажу", - наголосили у відомстві, реагуючи на рішення держдуми.

У МЗС нагадали, що подібний крок є частиною низки подій, які відбуваються в росії протягом останніх років. Зокрема, країна-агресор вирішила призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь та розмістила тактичну ядерну зброю на території білорусі.

"Така безвідповідальна поведінка країни з найбільшим ядерним потенціалом у світі ставить під загрозу міжнародну безпеку та стабільність... Україна засуджує кроки росії щодо відкликання ратифікації Договору та закликає міжнародну спільноту відповідно відреагувати на провокації москви", - додали в міністерстві.

Нагадаємо 18 жовтня державна дума ухвалила в цілому законопроект про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Такий договір був прийнятий на сесії Генасамблеї ООН у 1996 році, але не набув чинності, оскільки його не підписала достатня кількість країн.

Останнє ядерне випробування рф провела у 1990 році. Але в лютому 2023 року російський диктатор володимир путін доручив підготувати полігон для такого випробування, "якщо США зроблять це першими".

ядерні випробування
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