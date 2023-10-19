Шмигаль: Наразі 60% українського експортного зерна йде транзитом через Румунію

Наразі 60% українського експортного зерна йде транзитом через румунську територію. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Шмигаль зазначив, що Румунія стала частиною «зернового коридору» та «шляхів солідарності», а після поновлення рф чорноморської блокади транзитний коридор через дунайські порти до Румунії став ключовим для українського аграрного експорту.
«Наразі 60% нашого експортного зерна йде транзитом через румунську територію. А за обсягами двосторонньої торгівлі Румунія для України вийшла на третє місце. І це далеко не межа», – наголосив прем’єр-міністр.
Крім того, зараз реалізовуються принципи та положення підписаної у серпні цього року угоди між урядами двох країн про посилення співпраці у забезпеченні надійного транзиту.
«Розширивши транзитний коридор в трикутнику Україна-Молдова-Румунія, ми можемо вдвічі збільшити наші експортні можливості в цьому напрямку», – зазначив Шмигаль.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023