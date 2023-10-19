Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Шмигаль: Наразі 60% українського експортного зерна йде транзитом через Румунію

230

Наразі 60% українського експортного зерна йде транзитом через румунську територію. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль зазначив, що Румунія стала частиною «зернового коридору» та «шляхів солідарності», а після поновлення рф чорноморської блокади транзитний коридор через дунайські порти до Румунії став ключовим для українського аграрного експорту.

«Наразі 60% нашого експортного зерна йде транзитом через румунську територію. А за обсягами двосторонньої торгівлі Румунія для України вийшла на третє місце. І це далеко не межа», – наголосив прем’єр-міністр.

Крім того, зараз реалізовуються принципи та положення підписаної у серпні цього року угоди між урядами двох країн про посилення співпраці у забезпеченні надійного транзиту.

«Розширивши транзитний коридор в трикутнику Україна-Молдова-Румунія, ми можемо вдвічі збільшити наші експортні можливості в цьому напрямку», – зазначив Шмигаль.

Шмигаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 19 октября 2023
Среда, 18 октября 2023
Вторник, 17 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023