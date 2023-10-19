Шмигаль: Наразі 60% українського експортного зерна йде транзитом через Румунію

Наразі 60% українського експортного зерна йде транзитом через румунську територію. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль зазначив, що Румунія стала частиною «зернового коридору» та «шляхів солідарності», а після поновлення рф чорноморської блокади транзитний коридор через дунайські порти до Румунії став ключовим для українського аграрного експорту.

«Наразі 60% нашого експортного зерна йде транзитом через румунську територію. А за обсягами двосторонньої торгівлі Румунія для України вийшла на третє місце. І це далеко не межа», – наголосив прем’єр-міністр.

Крім того, зараз реалізовуються принципи та положення підписаної у серпні цього року угоди між урядами двох країн про посилення співпраці у забезпеченні надійного транзиту.

«Розширивши транзитний коридор в трикутнику Україна-Молдова-Румунія, ми можемо вдвічі збільшити наші експортні можливості в цьому напрямку», – зазначив Шмигаль.