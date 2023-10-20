На нараді з очільниками Міносвіти, Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіну обговорили реалізацію проєктів освіти.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Окрема увага – військова освіта. Це пріоритет на найближчі роки. Також бачимо зростання попиту на фахову та профтехосвіту. У майбутньому наша держава потребуватиме таких спеціалістів для відновлення, тому будемо максимально сприяти їхньому підготуванню», – зауважив глава уряду.
За його словами, окрім держзамовлень, розглядається можливість впровадження грантів.
Шмигаль повідомив, що Мінекономіки вже розробляє прогноз розвитку ринку праці, на основі якого сформують актуальне держзамовлення з урахуванням потреб воєнного часу.
За підсумками вступної кампанії-2023, найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів – Комп’ютерні науки, Філологія та Право, оскільки на них подано найбільшу кількість заяв.
А за зарахуванням на бюджет – Середня освіта (5 425), Комп’ютерні науки (3 755) і Медицина (3 724).
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023