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Міжнародна комісія зі зниклих безвісти оновила дані по Україні

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З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зникли безвісти щонайменше 30 тисяч цивільних українців.

Такі дані є у Міжнародної комісії зі зниклих безвісти, повідомила генеральний директор комісії Кетрін Бомбергер, пише Суспільне.

«Наразі це приблизно 30 тисяч осіб. І це лише цивільні особи. Ми намагаємося зрозуміти, що це за цифри, і що вони означають», – сказала Бомбергер.

За її словами, до цього можуть входити і живі люди, які були розділені зі своїми сім'ями, й ті, хто перебуває в полоні без права на спілкування, і загиблі, але тіла яких не ідентифіковані, а також діти та дорослі, незаконно депортовані. Бомбергер додала, що ці цифри продовжують зростати.

Нагадаємо, у МВС повідомляли, що станом на початок жовтня понад 26 тисяч українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. З них майже 15 тисяч – військові.

Бомбергер
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