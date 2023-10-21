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Минулого року у Польщі пільгами соціальної допомоги скористалися 1,1 млн громадян України

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У Польщі у 2022 році пільгами соціальної допомоги скористалися 1 млн 111 тис. громадян України та 612 тис. українських родин.

Згідно з даними Центрального статистичного управління Польщі, загальна сума наданих пільг склала 364,8 млн злотих (3,1 млрд грн), повідомляє Укрінформ з посиланням на Міграційну платформу EWL.

Майже кожен п’ятий громадянин України, який отримав таку допомогу, проживав у Мазовецькому воєводстві з центром у Варшаві (242,6 тис. осіб – 21,8% від усіх громадян України). Найменше українців, які скористалися допомогою, перебувало у Свєнтокшиському воєводстві на південному сході Польщі з центром у Кєльце – 17,4 тис. осіб (1,6%).

Соціальну допомогу для громадян України у Польщі поділяють на три категорії: одноразова грошова допомога в розмірі 300 злотих на особу (близько 2600 грн), допомога у вигляді харчування та інші виплати.

«У Польщі для громадян України наразі залишаються доступними соціальні пільги від держави, щомісяця продовжують виплати в рамках програми 500+ на дитину. А також є можливість подавати заявки на програми допомоги від міжнародних благодійних фондів та волонтерських організацій», – зазначає голова Фонду підтримки мігрантів на ринку праці EWL Марія Кузенко.

Раніше у Міністерстві фінансів Польщі заявляли, що Польща витратила на допомогу Україні близько 50 млрд злотих або 2% свого ВВП. За оцінками польських експертів, завдяки українським вимушеним мігрантам ВВП країни у 2022 році зріс щонайменше на один процентний пункт.

Нагадаємо, голова правління громадської організації «Український дім» (Польща), експертка у сфері міграції українців до Польщі Мирослава Керик заявила, що у Польщі українці, працюючи, більше додають у бюджет країни, ніж отримують соціальної допомоги.

Польща
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