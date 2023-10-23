Штупун: окупанти стягують на Таврійський напрямок нові резерви з території рф

Через великі втрати на Таврійському напрямку, окупанти стягують туди нові резерви з території рф. При цьому, новоприбулі загарбники не орієнтуються не тільки на полі бою, а навіть на місцевості.

Про це заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"У зв’язку з величезними втратами під час бойових дій, саме у особовому складі, фіксується прибуття військовослужбовців безпосередньо з російської федерації", - каже він.

За словами спікера, як результат, почастішали випадки, коли ворог не орієнтується на місцевості і на полі бою.

"Тобто вони не обізнані в тому, що тут відбувається", - розповів він.