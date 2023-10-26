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Зеленський звернеться до лідерів ЄС через відеозв'язок під час саміту в Брюсселі

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Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів Європейського Союзу через відеозв'язок під час саміту, який відбудеться 26-27 жовтня в Брюсселі.

Про це в середу в Брюсселі напередодні саміту повідомив журналістам високопоставлений європейський дипломат.
https://interfax.com.ua/news/general/943399.html

"Президент Зеленський буде з нами на зв'язку за допомогою відеоконференції, як ми це робимо зазвичай на початку засідання. Ми очікуємо знову підтвердити непохитну підтримку Україні за допомогою різних дій, підтримуючи у військовій сфері, фінансовій та дипломатичній зокрема. Це буде повторено", - сказав він.

За його словами, в ЄС також триває робота над "різними треками дій, не в останню чергу над замороженими (російськими) активами, де в нас є просування вперед, коли йдеться про використання активів, звісно ж, згідно із законодавством ЄС і міжнародного права".

Торкаючись питання перегляду європейського бюджету, що необхідно зробити, зокрема для реалізації пропозиції створити так званий український фонд, європейський дипломат констатував, що "настав час, щоб лідери визначили напрям - якими будуть пріоритети". "Перегляд (бюджету) коштує грошей - екстра гроші буде запрошено від держав-членів. Тому велике питання полягає в тому, які пріоритети і як ми їх фінансуватимемо. Це два питання, які, як ми хочемо, лідери проштовхнули вперед. Ми маємо досягти домовленостей якомога швидше", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи обговорюватимуть нещодавню зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом росії володимиром путіним, під час якої він потискав російському президенту руку, європейський дипломат зазначив: "Ми не можемо цього виключити, але я не впевнений, що це буде зроблено".

Окрім того, дипломат не погодився з припущенням про те, що від України з'явилася втома. "Я не бачу цього, робота триває".

Зеленський
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