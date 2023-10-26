Польща відкриє вантажний термінал, який використовуватимуть як пункт пропуску спільно з Україною

Польща реалізує проєкт великого вантажного термінала в районі населеного пункту Гребенне, який використовуватимуть як пункт пропуску спільно з Україною.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник начальника штабу – начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Ігор Матвійчук, повідомляє "Європейська правда".

"Є ще один презентований ними проєкт – перший спільний вантажний термінал, розташований на кількох гектарах у районі населеного пункту Гребенне, неподалік пункту пропуску "Рава-Руська-Гребенне". Проєктна спроможність термінала як ПП буде вчетверо вищою за ту, яка діє зараз на ПП "Рава-Руська-Гребенне", що становить 600 транспортних засобів за зміну", – сказав Матвійчук.

У результаті реалізації проєкту навантажені транспортні засоби з пункту пропуску "Рава-Руська-Гребенне" будуть перенаправлені на нього. При цьому вказаний пункт пропуску стане виключно пасажирським.

Профінансувати проєкт будівництва дороги може Європейський банк реконструкції та розвитку, надавши кредит, додав він.

Нагадаємо, у серпні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що Україна планує створити ще дев’ять пунктів пропуску на кордоні з країнами, що входять до Європейського Союзу.