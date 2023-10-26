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Білошицький нагадав про нове правило перевезення дітей в автомобілях

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Водіям заборонено перевозити дітей зростом менш ніж 150 сантиметрів у транспортних засобах без використання утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки.

Про нове правило нагадав заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький, коментуючи нововведення до ПДР.

«Забороняється перевозити дітей, зріст яких менший від 150 см, (порівняно з попередніми вимогами до зросту дитини – 145 см) у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу», – йдеться у повідомленні.

Білошицький наголосив, що використання дитячих утримувальних систем – це не лише пасивна безпека дитини, її життя та здоров’я, а й імовірність того, що у випадку ДТП вона залишиться живою чи зазнає менш серйозних травм.

Білошицький
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