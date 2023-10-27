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У МОЗ пояснили алгоритм дій для військових, які потребують лікування та реабілітації у зарубіжних клініках

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Українські військові, які потребують лікування та реабілітації за кордоном, зокрема, у європейських клініках, можуть отримати направлення за спрощеним механізмом.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України і пояснили алгоритм дій для поранених військових, які потребують лікування та/або реабілітації у зарубіжних клініках.

У МОЗ пояснюють, що для медичної евакуації захиснику не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи. Натомість медзаклад, в якому захисник/захисниця України перебуває на лікуванні (реабілітації), ініціює та визначає необхідність направлення на лікування за кордон. Медзаклад також готує пакет документів. А саме: згоду військового або його/її законного представника на лікування за кордоном; згоду на обробку та передачу персональних даних медзакладам іноземних держав; виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ; висновок про необхідність направлення військового на лікування за кордон. Шаблони документів можна знайти за посиланням.

Висновок про необхідність евакуації разом із пакетом документів медзаклад надсилає до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, в якому військовий/військова проходить службу. Державний орган, своєю чергою, надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів, пояснили у відомстві.

Далі МОЗ подає запит до країн ЄС щодо готовності безоплатно надати захиснику України необхідну медичну та реабілітаційну допомогу і листом інформує Командування Медичних сил або відповідний державний орган, що входить до складу сектору безпеки і оборони, адміністрацію Держприкордонслужби та МЗС про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном. Міністерство охорони здоров’я України за сприяння офіційних структур Єврокомісії транспортує військових до закордонної клініки.

МОЗ
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