Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Донецька ОВА: З Бахмутського та Покровського районів примусово евакуйовано 82-х дітей

202

З початку оголошення примусової евакуації дітей з громад Бахмутського та Покровського районів вже вивезено 82-х дітей. Про це в ефірі телемарафону повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.

«На сьогоднішній день вже евакуйовано 82 дитини. Безпосередньо на сьогодні - 13 з їхніми батьками, законними представниками. Але ще залишається евакуювати 213 осіб»,- сказав Ігор Мороз.

За словами очільника ОВА, робиться все можливе щоб вивезти усіх дітей в супроводі одного з батьків або ж законного представника до початку холодів.

Евакуація проводиться по визначених і вже відпрацьованих маршрутах. Переважна більшість людей евакуюються до населених пунктів Донецької області. Невелика кількість людей погоджуються на евакуацію до Житомирської області.

Там по приїзду їм надається допомога в розмірі 2 тисячи гривень на дорослого та на дитину чи людину з інвалідністю - 3 тисячи гривень. Далі Житомирська ОВА розселяє переселенців по місцях тимчасового перебування по 6-8 осіб. Людей забезпечують всім необхідним.

Мороз
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 30 октября 2023
Воскресенье, 29 октября 2023
Суббота, 28 октября 2023
Пятница, 27 октября 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023