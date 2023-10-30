Донецька ОВА: З Бахмутського та Покровського районів примусово евакуйовано 82-х дітей

З початку оголошення примусової евакуації дітей з громад Бахмутського та Покровського районів вже вивезено 82-х дітей. Про це в ефірі телемарафону повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.

«На сьогоднішній день вже евакуйовано 82 дитини. Безпосередньо на сьогодні - 13 з їхніми батьками, законними представниками. Але ще залишається евакуювати 213 осіб»,- сказав Ігор Мороз.

За словами очільника ОВА, робиться все можливе щоб вивезти усіх дітей в супроводі одного з батьків або ж законного представника до початку холодів.

Евакуація проводиться по визначених і вже відпрацьованих маршрутах. Переважна більшість людей евакуюються до населених пунктів Донецької області. Невелика кількість людей погоджуються на евакуацію до Житомирської області.

Там по приїзду їм надається допомога в розмірі 2 тисячи гривень на дорослого та на дитину чи людину з інвалідністю - 3 тисячи гривень. Далі Житомирська ОВА розселяє переселенців по місцях тимчасового перебування по 6-8 осіб. Людей забезпечують всім необхідним.