Війна в Ізраїлі може поширитися на весь Близький Схід, - ЗМІ

У Білому домі занепокоєні тим, що війна в Ізраїлі може поширитися на весь Близький Схід, тому зосереджені на належному захисті американських військ у цьому регіоні.
Про це пише видання Axios з посиланням на американських та ізраїльських чиновників.
Зокрема, за словами ізраїльського високопосадовця, глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант обговорили перспективи регіональної ескалації під час телефонної розмови в п’ятницю, через кілька годин після того, як Армія оборони Ізраїлю розширила операції в секторі Гази.
А у понеділок, 30 жовтня, Вашингтом має відвідати міністр оборони Саудівської Аравії Халід бін Салман. Цей візит планувався ще до нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Але він відбудеться одразу після того, як Ер-Ріяд засудив наземну операцію ЦАХАЛу.
«Занепокоєння офіційних осіб також зростає: переконання ізраїльських спецслужб, що Хезболла, яка базується в Лівані і підтримується Іраном, збільшить інтенсивність своїх атак проти Ізраїлю на його північному кордоні через наземну операцію Ізраїлю в Газі», – зауважує видання.
Дискусії щодо потенціалу війни в регіоні почалися після того, як сили США завдали авіаударів по двох об’єктах у східній Сирії, які використовували групи, пов’язані з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.
У Білому домі вважають, що ключ до запобігання ескалації конфлікту полягає в тому, щоб надіслати чіткі сигнали Ірану та Хезболлі, аби вони трималися подалі.
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