Республіканці висунули 12 умов, після виконання яких США продовжать підтримувати Україну

У США конгресмен від республіканців Майк Гарсія вимагає від президента Джо Байдена відокремити допомогу Ізраїлю від допомоги Україні та висуває 12 умов, після виконання яких підтримає продовження надання допомоги.

Відповідна заява є на його сайті.

Гарсія та його однопартійці стверджують, що Ізраїль — давній союзник США, а Україна — ні. То ж допомагати в першу чергу треба Ізраїлю.

На його думку, ситуація в Ізраїлі динамічніша, у війну можуть втягнути весь регіон, а в Україні — "окопна війна".

"По правді кажучи, конфлікти в Україні та Ізраїлі можна порівняти лише в тому, що обох можна було б уникнути, якби ваша [Байдена — ред.] адміністрація завчасно прийняла політику стримування проти Росії та Ірану, замість того, щоб заспокоїти наших ворогів", — йдеться у заяві.

Гарсія вважає, що Україна має перемогти у війні, проте ситуацію у країні він назвав "тупиковою" "без бачення перемоги".

Перш ніж продовжувати військову допомогу в США, республіканець вимагає дотримання 12 умов: