Зеленський: Україна працює максимально активно, щоб не залишилося перешкод для вступу у ЄС

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює максимально активно, щоб не залишилося жодної перешкоди для вступу у Європейський Союз. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

«Ми цінуємо нашу Європу, Європу взаємодії, а не суперечок, Європу людей, а не ідеологій, бо тільки таким наш континент здатен захищати й захистити людські життя і в країнах Європи, і у світі. Я впевнений, що Україна зробить нашу Європу сильнішою, ніж будь-коли, і ми працюємо максимально активно, щоб не залишилося жодної перешкоди для нашого вступу у Європейський Союз», - зазначив Зеленський.

Він висловив впевненість, що єдність перемагатиме, як би не розвивалися події у світі.

«А також я впевнений, що як би не розвивалися події у світі, в інших наших партнерів і в Америці, і будь-де ще, все одно єдність перемагатиме. Єдність, а не розділення. Єдність, а не заклики до самоізоляції. Дякую всім за допомогу Україні, за спільні дії в захисті наших європейських цінностей. А також дякую всім тим у світі, хто допомагає берегти єдність: усім, від Вашингтона до кожної столиці світу, у якій цінують людей і життя», - сказав Зеленський.