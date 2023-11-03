Брінк: Надану військову допомогу Україна використовує за призначенням

Всю надану Сполученими Штатами Америки військову допомогу Україна використовує за призначенням. Про це заявила пані посол Штатів в Україні Бріджит Брінк в інтервʼю Fox News.
За словами Брінк, жодна одиниця озброєння чи гуманітарної допомоги від США не була використана Україною не за призначенням.
«Ми спостерігаємо, наче сокіл, і ми маємо продовжувати це робити», – зазначила Брінк.
Пані посол також додала, що українці повністю відкриті у питанні моніторингу щодо безпекової чи будь-якої іншої допомоги. Крім того, Брінк розповіла про зміну ставлення до корупції з боку українського суспільства – тепер її не толерують. Цей факт Брінк оцінила позитивно, як і те, що президент, уряд та парламент країни активно розслідують справи посадовців дуже високого рангу і членів парламенту.
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