Брінк: Надану військову допомогу Україна використовує за призначенням

Всю надану Сполученими Штатами Америки військову допомогу Україна використовує за призначенням. Про це заявила пані посол Штатів в Україні Бріджит Брінк в інтервʼю Fox News.

За словами Брінк, жодна одиниця озброєння чи гуманітарної допомоги від США не була використана Україною не за призначенням.

«Ми спостерігаємо, наче сокіл, і ми маємо продовжувати це робити», – зазначила Брінк.

Пані посол також додала, що українці повністю відкриті у питанні моніторингу щодо безпекової чи будь-якої іншої допомоги. Крім того, Брінк розповіла про зміну ставлення до корупції з боку українського суспільства – тепер її не толерують. Цей факт Брінк оцінила позитивно, як і те, що президент, уряд та парламент країни активно розслідують справи посадовців дуже високого рангу і членів парламенту.