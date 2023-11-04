ЦНС: Українців на ТОТ, які відмовились брати паспорт рф, вважають «іноземними працівниками»

російські загарбники продовжують політику примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Укрінформ.
«російський уряд ухвалив постанову щодо допустимої частки «іноземних працівників» на підприємствах, яка передбачає суттєве обмеження робочих місць з 2024 року. В паралельній реальності окупантів, ТОТ є частиною рф, а українці, які відмовились брати паспорт ворога, є «іноземними працівниками». Відтак ця постанова в першу чергу направлена саме на ТОТ, адже передбачає звільнення українців», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, таким чином ворог планує наростити темпи паспортизації або зробити українців залежними від виплат окупаційних адміністрацій.
«Але після деокупації ТОТ мир та економічний добробут повернуться в регіон. Пришвидшити звільнення рідного краю може кожен», - наголошує Центр національного спротиву.
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