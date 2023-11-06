Зеленський: Мені знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити Трампу, що він не може керувати цією війною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити Дональду Трампу, що він не може керувати цією війною.
Відповідаючи на запитання ведучої на каналі NBC, що "колишній президент Трамп заявив, що приблизно за 24 години він зможе впоратися з цим і закінчити війну", Зеленський відповів: "Я запрошую Трампа, якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити Трампу, що він не може керувати цією війною".
"Він не може принести мир через Путіна. Якщо ви не готові віддати нашу незалежність, він не зможе з цим впоратися. Так, йому дуже раді. Він може приїхати в Україну", - сказав Зеленський. За словами Зеленського, у нього не було контактів із Трампом після того, як він залишив посаду президента.
"Ні, не було. Ось чому йому дуже раді", - сказав Зеленський.
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