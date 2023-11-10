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МО Фінляндії: Нам потрібно мати велику резервістську армію

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Європейським країнам необхідно перейняти підхід Фінляндії до національної безпеки, нарощуючи свої сили оборони і запаси боєприпасів, щоб впоратися з ризиками, які виходять від дедалі конфронтаційної росії.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Потрібно мати велику резервістську армію, яка зможе протистояти такого роду загрозам, тому що зараз ключовим моментом у європейській політиці безпеки є те, що ми більше не ведемо тісного діалогу з росією", - сказав урядовець.

Фінляндія має можливість розгорнути 280 000 військовослужбовців у воєнний час із підготовленого резерву чисельністю трохи менше мільйона осіб завдяки системі призову, за якої більшість чоловіків і деякі жінки проходять військову підготовку тривалістю від шести місяців до року.

Це робить резервні сили Фінляндії найбільшими в Європі.

"Ви більше не можете справлятися з гнучкими невеликими групами в різних видах кризового управління в будь-якій глобальній ситуації", - сказав Хакканен.

Хакканен
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