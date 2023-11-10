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МО України розробляє нову єдину систему домедичної допомоги в бойових умовах

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Міністерство оборони розробляє оновлену єдину систему домедичної допомоги в бойових умовах.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Міністерство залучило до розробки бойових медиків, волонтерів і представників громадських організацій. Наразі є засадничий документ, який обговорили на робочій зустрічі за участі заступниці міністра оборони Наталії Калмикової та представників громадськості.

За словами Калмикової, в основі документу - стандарти НАТО, адаптовані під українські реалії та досвід.

домедична допомога
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