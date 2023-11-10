Адвокат розповіла, які виплати та пільги можуть отримати військові, нагороджені орденом «За мужність»

В Україні існують випадки, коли військовослужбовці чи їхні родини можуть отримати певні виплати або пільги, зокрема завдяки нагородам, які можуть отримати військові.

Орден «За мужність» – це державна нагорода, яка надається в Україні для військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших за виявлену мужність та героїзм. Українці, які отримали цей орден, можуть розраховувати на додаткові виплати та пільги.

Зазначається, що 1 січня 2023 року набув чинності Закон України, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги кавалерам ордена «За мужність».

https://glavcom.ua/economics/personal-money/dejaki-vijskovi-mozhut-otrimati-dodatkovi-viplati-za-svoji-nahorodi-shcho-potribno-znati-967581.html

Повні кавалери ордена (це ті, хто отримав усі три ступені) можуть розраховувати на фінансову допомогу від держави. Тобто з 1 січня 2023 року вони щомісяця отримують грошову виплату у вигляді однієї мінімальної зарплати – 6700 грн.

До того ж встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги у розмірі від трьох до однієї мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених посмертно кавалерів ордена «За мужність» усіх трьох ступенів.

За словами адвокатки та юристки Ario Law Firm Надії Грищенко, особа, яка брала безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яку, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом «За мужність» трьох ступенів, визнається особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.

Фахівчиня виділяє кілька основних пільг, на які мають право повні кавалери ордену «За мужність»: