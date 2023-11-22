Дунайські порти у 2023 році більш ніж удвічі збільшили перевалку вантажів

У 2023 році дунайські порти збільшили перевалку вантажів більш ніж удвічі.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"У 2023 році дунайські порти збільшили перевалку вантажів більш ніж удвічі. За цей же час кількість кораблів, які зайшли в Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ, порівняно з минулим роком збільшилася на 54%. Тут нашим ключовим партнером є Румунія. 11% вартості українського експорту припадає саме на цю країну", - повідомив він.

Шмигаль зазначив, що Україна очікує, що до кінця 2023 року українсько-румунський товарообіг збільшиться до 4 млн тонн.