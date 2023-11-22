Шмигаль: Працюємо над тим, щоб принцип "росія заплатить" втілився у життя вже наступного року

Головним ресурсом для відновлення має стати конфіскація російських активів на Заході, і нині триває робота над тим, щоб це втілилося у життя вже наступного року.

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Тримаємо у фокусі програму швидкого відновлення, постійно шукаємо додаткові ресурси для її реалізації. Головним ресурсом для українського відновлення має стати конфіскація заморожених на Заході російських активів. Працюємо над тим, щоб принцип "росія заплатить" втілився у життя вже наступного року", - підкреслив Шмигаль.

Він нагадав, що на минулому тижні було обрано сімох членів Ради реєстрів збитків, який є частиною компенсаційного механізму.

Сам компенсаційний механізм, як зауважив глава уряду, складається з трьох компонентів: реєстр, в якому фіксуються завдані росією збитки, комісія з розгляду претензій про компенсації, компенсаційний фонд, із якого відбуватимуться виплати.

Фонд має наповнюватися за рахунок конфіскованих російських активів.

"Це біля 300 млрд євро суверенних активів та ще 28 млрд євро приватних, які зберігаються в ЄС та інших розвинутих країнах", - сказав Шмигаль.