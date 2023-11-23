З України виїхали і не повернулися понад 300 спортсменів та тренерів

З 24 лютого минулого року до 15 листопада 2023-го з України виїхали і не повернулися 247 спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту і 49 спортсменів і 13 тренерів з неолімпійських.

Як пише Gazeta.ua, відповідь на запит від Міністерства молоді та спорту опублікував "Фокус".

Спортсменам дозволено перетинати кордон, щоб представляти країну на змаганнях і зборах, повідомили.

З 24 лютого 2022-го до 15 листопада цього року правом виїзду скористалося приблизно дев'ять тисяч спортсменів та їхніх тренерів.

"У разі порушення умов, визначених зобов'язанням щодо термінів повернення в Україну, Мінмолодьспортом спільно зі спортивними федераціями опрацьовується питання щодо виключення таких осіб зі складу національних збірних команд України та позбавлення їх спортивних звань", - сказано у відповіді міністерства.