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З України виїхали і не повернулися понад 300 спортсменів та тренерів

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З 24 лютого минулого року до 15 листопада 2023-го з України виїхали і не повернулися 247 спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту і 49 спортсменів і 13 тренерів з неолімпійських.

Як пише Gazeta.ua, відповідь на запит від Міністерства молоді та спорту опублікував "Фокус".

Спортсменам дозволено перетинати кордон, щоб представляти країну на змаганнях і зборах, повідомили.

З 24 лютого 2022-го до 15 листопада цього року правом виїзду скористалося приблизно дев'ять тисяч спортсменів та їхніх тренерів.

"У разі порушення умов, визначених зобов'язанням щодо термінів повернення в Україну, Мінмолодьспортом спільно зі спортивними федераціями опрацьовується питання щодо виключення таких осіб зі складу національних збірних команд України та позбавлення їх спортивних звань", - сказано у відповіді міністерства.

спортсмени
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