ГУР вдалося роздобути службові документи росавіації

Внаслідок успішної спеціальної операції воєнної розвідки України у кіберпросторі вдалося роздобути великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу Міністерства транспорту рф.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, йдеться про федеральне агентство повітряного транспорту (також відоме як росавіація). Це відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує надзвичайні випадки під час використання російської авіації.

Серед отриманих даних ― перелік щодобових звітів росавіації за понад півторарічний період. Аналіз відомостей свідчить, що сфера цивільної авіації в рф перебуває на межі колапсу.

Протягом січня 2023 року в цивільній авіації росії було зафіксовано 185 авіапригод. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Лідер – російський ближньомагістральний літак Sukhoi Superjet ― 34 проблемні випадки.

За перших дев’ять місяців 2023 року на території рф задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Збільшилася небезпека польотів втричі, наголосили в українській розвідці.

Найпроблемнішими місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи – гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

У росії спостерігаються проблеми з обслуговуванням бортів, які мають великий наліт. Через нестачу потужностей і спеціалістів у москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де ці роботи не мають відповідної сертифікації.

рф мала близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва станом на березень 2022 року. Тоді лише до 10% з них пройшли через несертифікований ремонт, під час якого використали неавтентичні запчастини. Зараз так працює вже майже 70% авіапарку.

Проблема з нестачею запчастин призвела до “авіаканібалізму”, тобто росіяни розбирали одні літаки, щоб відремонтувати інші. До середини 2023 року в рф так розібрали понад 35% повітряних суден.

Більшість радянських Ан-2 вже не можуть злетіти, бо двигуни до них виробляли на території Польщі. Через запровадження санкцій постачання припинено.

Протягом січня 2023 року серед 220 суден Airbus зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у дев’яти літаках зафіксовано 17 випадків задимлення. Ще в 230 літаках Boeing – 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.

В українській розвідці звернули увагу, що відмови з двигунами, шасі та механізацією крил мають системний характер.

У ГУР зазначають, що це прямі наслідки санкцій, запроваджених проти росії за вторгнення в Україну. Найболючіші з них:

заборона на постачання повітряних суден і запчастин до них;

повна відмова в технічному обслуговуванні, оновленні програмного забезпечення;

затримання російських повітряних суден за кордоном;

обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.

Це свідчить про те, що сфера цивільної авіації на території росії має високий ризик опинитися у так званій зоні серйозної турбулентності.