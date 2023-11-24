Міненерго: Енергетики не планують запроваджувати графіки відключень світла

Українські енергетики прогнозували холодну погоду і не планують запроваджувати графіки відключень світла у разі зниження температури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Світлани Грінчук в ефірі телемарафону.
"Зрозуміло, що разом зі зниженням температури зростає споживання електроенергії. Але ще раз наголошую, що на сьогоднішній день ситуація контрольована. І якщо не буде значних обстрілів, не буде значних пошкоджень, у тому числі через погодні умови (налипання снігу чи вітру)… не плануємо запроваджувати жодних графіків", - наголосила Грінчук.
Вона зазначила, що навіть зараз, коли в аварійному ремонті перебували сім енергоблоків, чотири вже розпочали роботу через 6-7 годин. Енергетики продовжать так само швидко ремонтувати об'єкти інфраструктури.
"Ми прогнозували і зниження температури. І з тією ситуацією, яка зараз, навіть при зниженні температури ми не плануємо графіків відключень, особливо для побутових споживачів", - додала Грінчук.
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