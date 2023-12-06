Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Шмигаль: Україна отримала $37,4 млрд зовнішнього фінансування за 11 місяців 2023 року

140

Україна отримала $37,4 млрд зовнішнього фінансування за 11 місяців 2023 року, з них у листопаді – близько $2 млрд. Це, зокрема, макрофінансова допомога від ЄС, кошти від МВФ, позики Канади, МБРР, Світового банку та інша допомога, підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Крім того, близько 405 млрд грн грантів отримала Україна за цей період насамперед від США, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії та інших держав-партнерів, додав прем'єр.

За 11 місяців цього року Україна акумулювала у загальному та спеціальному фонді держбюджету майже 2 трлн грн внутрішніх ресурсів: податків, зборів, мит та інших платежів.

"Дякую всім українцям, які роблять свій внесок у перемогу. Ми вдячні кожному підприємцю. Тим, хто платить податки, створює нові виробництва, генерує робочі місця", – сказав Денис Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, поточного року держава витратила 3,4 трлн грн насамперед на безпеку та оборону, а також на критично важливі бюджетні статті видатків.

Бюджетний дефіцит — понад 1 трлн грн — покривається за підтримки партнерів.

"Україна розраховує, що у грудні партнери ще раз продемонструють надійну та прогнозовану підтримку, і наша держава матиме ресурси для зміцнення тилу, доки українські захисники протистоять ворогові на фронті", – резюмував Шмигаль.

Шмигаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 6 декабря 2023
Вторник, 5 декабря 2023
Понедельник, 4 декабря 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023