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ДТЕК Енерго у січні-листопаді 2023 виробили 13,6 млрд кВтгод електроенергії

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Теплоелектростанції ДТЕК Енерго у січні-листопаді 2023 виробили 13,6 млрд кВтгод електроенергії. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Такий обсяг еквівалентний середньому споживанню близько 4,5 млн родин протягом року", - повідомили в компанії та уточнили, що згенерована теплоелектростанціями електроенергія дозволила забезпечити належне балансування української енергосистеми в тому числі під час пікового споживання вранці і ввечері.

В компанії нагадали, що теплова генерація в Україні чи не найбільше постраждала від енергетичного терору росії.

"Попри це наші енергетики зуміли не лише відновити обладнання та здійснити всі планові ремонти в рамках підготовки до зими, але й увесь час протягом року змогли підтримуватистабільну роботу енергосистеми, щоб українці були зі світлом і теплом. Продовжуємо це робити і зараз, коли енергосистема відчуває максимальне навантаження через похолодання та мінімальний резерв доступних генеруючих потужностей всередині країни", - цитує пресслужба компанії слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

ДТЕК Енерго
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