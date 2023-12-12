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Зеленський: Україна зможе подолати паузу у наданні допомоги від США

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Україна зможе подолати паузу у наданні допомоги від США, яка спричинена політичними розбіжностями у Конгресі.

Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками латиноамериканських ЗМІ.

Під час спілкування з журналістами у глави держави запитали, чи засмучений він тим, що США можуть зменшити обсяги фінансової та військової допомоги нашій країні.

«Я не засмучений, бо цю битву я не програв. Ми не ті люди, які насилу опускають руки. Хто починає панікувати і не вірити у перемогу, тому треба взяти себе в руки та йти далі», – відповів президент.

Він зазначив, що обговорюватиме це питання на зустрічі з американськими політиками та президентом США Джо Байденом.

«Працюватимемо над тим, щоб подолати цю паузу у допомозі США України. Ми це поборемо. І не тільки це – ми всі поборемо», – наголосив Зеленський.

Зеленський
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