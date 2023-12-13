Адвокат роз’яснив, чи можуть 17-річні українці виїжджати за кордон самостійно

Як відомо, в Україні діє воєнний стан. Він, своєю чергою, передбачає обмеження на виїзд військовозобов’язаних чоловіків призовного віку. До повномасштабного вторгнення на строкову службу призивалися придатні за станом здоров’я чоловіки від 18 до 27 років. А з 17 – хлопці стають на облік.
Чи можна виїжджати за кордон в 17 років дівчатам та хлопцям у 2023 році – читайте в матеріалі.
Адвокат Андрій Смирнов стверджує, що після введення в Україні воєнного стану, обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі від 18 до 60 років. Тому на 17-річних ці обмеження не застосовують для перетину кордону. Як висновок – перетинати кордон хлопцям і дівчатам, які досягли 17 років, можна.
За словами експерта, 17-річним українцям дозволи від батьків не потрібні, адже після досягнення 16 років Цивільним кодексом України передбачено право на вільний самостійний виїзд за межі країни.
Державна прикордонна служба України здійснює пропуск громадян відповідно до правил перетинання державного кордону, що затверджені постановою Кабінету міністрів.
Для перетину кордону потрібно мати з собою закордонний паспорт.
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