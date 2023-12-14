Зеленський розповів про що розмовляв з Орбаном в Аргентині

Президент Володимир Зеленський розповів, про що розмовляв з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час зустрічі на полях інавгурації президента Аргентини Хав’єра Мілея. Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з учасниками Саміту країн Північної Європи (Норвегія, Данія, Ісландія, Фінляндія, Швеція) в Осло (Норвегія), передають Українськi Новини.
Зеленський повідомив, що це не була навмисно спланована зустріч. Він розповів, що запропонував Орбану провести зустріч для вирішення проблемних питань між двома країнами.
"Я думаю, що нам потрібно організувати дуже конструктивну зустріч між нашими державами. Ми маємо спільні кордони, ми сусіди і нам потрібно розмовляти. Одна із дуже важливих тем, які я підіймав з ним, стосувалася саме того, що нам потрібно розмовляти, вирішувати проблеми. Я дійсно не бачу глобальної проблеми в цьому питанні. Саме тому, нам просто потрібно зустрітися. Я показав йому своє позитивне ставлення до такої ідеї", - сказав Зеленський.
Президент також розповів, що заявив Орбану, що Угорщина не має жодної причини блокувати українське членство у Європейському Союзі.
"Друге, я думаю, що я був правим і дуже прямо дав йому інформацію, він не має жодної причини блокувати українське членство у Європейському Союзі. Я попросив його назвати мені хоча би одну причину, не три, не п’ять, не десять. Дай мені одну причину і я чекаю відповіді", - сказав він.
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