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МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу

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Міжнародний валютний фонд підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу. Він діятиме до 2027 року, а реструктуризацію комерційного боргу проведуть до середини 2024 року.

Про це повідомила пресслужба МВФ.

За словами голови місії МВФ в Україні Гевіна Грея, реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу проведуть саме в такий термін, щоб допомогти відновити стійкість боргу та водночас створити такий необхідний бюджетний простір.

Офіційний мораторій кредиторів буде діяти до завершення програми з МВФ (до 2027 року), а мораторій приватних кредиторів, ймовірно, завершиться у серпні 2024 року.

На початку осені 2023 року голова місії МВФ Гевін Грей повідомив у Києві, що Міжнародний валютний фонд готовий надати допомогу Україні у підготовці до реструктуризації державного боргу. У рамках чотирирічної кредитної програми на суму 15,6 мільярдів доларів, МВФ передбачав, що Україна повинна провести реструктуризацію свого державного боргу, але не вказав конкретних термінів.

У рамках реструктуризації Україна повинна буде випустити нові облігації. Інвестори готові погодитися на пропозиції України, але хочуть додаткових гарантій від країн-партнерів з огляду на ризики війни.

МВФ, зовнішній борг
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