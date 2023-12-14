МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу

Міжнародний валютний фонд підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу. Він діятиме до 2027 року, а реструктуризацію комерційного боргу проведуть до середини 2024 року.
Про це повідомила пресслужба МВФ.
За словами голови місії МВФ в Україні Гевіна Грея, реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу проведуть саме в такий термін, щоб допомогти відновити стійкість боргу та водночас створити такий необхідний бюджетний простір.
Офіційний мораторій кредиторів буде діяти до завершення програми з МВФ (до 2027 року), а мораторій приватних кредиторів, ймовірно, завершиться у серпні 2024 року.
На початку осені 2023 року голова місії МВФ Гевін Грей повідомив у Києві, що Міжнародний валютний фонд готовий надати допомогу Україні у підготовці до реструктуризації державного боргу. У рамках чотирирічної кредитної програми на суму 15,6 мільярдів доларів, МВФ передбачав, що Україна повинна провести реструктуризацію свого державного боргу, але не вказав конкретних термінів.
У рамках реструктуризації Україна повинна буде випустити нові облігації. Інвестори готові погодитися на пропозиції України, але хочуть додаткових гарантій від країн-партнерів з огляду на ризики війни.
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