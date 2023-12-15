Бідний: Спортивні змагання з глядачами на трибунах можуть розпочати вже на початку2024 року

В Україні спортивні змагання з глядачами на трибунах можуть розпочати вже на початку січня 2024 року.
Про це повідомив в.о. міністра молоді та спорту України Матвій Бідний в ефірі національного телемарафону.
«Оскільки процедура передбачає деякі дії, які мають здійснити організатори спортивних змагань, представники ДСНС, обласних військових адміністрацій, то я думаю, швидше за все, на початку наступного року, на початку січня ми вже зможемо приєднатися до перших змагань як глядачі», – сказав він.
Водночас в.о. міністра уточнив, що можливості проводити змагання з глядачами не буде у прифронтових містах, зокрема у Харкові. Водночас у Києві така можливість буде.
Бідний підкреслив, що кількість квитків на такі змагання буде обмежена, виходячи з місткості укриттів.
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