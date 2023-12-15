Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, щоб не дратувати Орбана

Президента Володимира Зеленського не стали запрошувати на саміт Європейського союзу, де зараз розглядають вступ країни до ЄС та питання довгострокової фінансової підтримки. У Брюсселі побоялися негативної реакції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Про це повідомило видання Politico з посиланням на кількох неназваних європейських дипломатів.
Співрозмовники видання розповіли, що Зеленський хотів бути присутнім на саміті в Брюсселі.
За їхніми словами, лідери країн-членів ЄС при цьому були не проти цього і хотіли запросити українського президента.
Однак під час зустрічі представників європейських країн кілька послів поділилися застереженням щодо можливої реакції Орбана через запрошення Зеленського.
На їхню думку, особиста присутність Зеленського могла зробити Орбана ще більш непоступливим щодо питань, пов’язаних з Україною.
З цієї причини було ухвалено рішення відмовитися від запрошення Зеленського на саміт у Брюсселі.
Країни Євросоюзу обговорюють надання Україні довгострокової фінансової підтримки на 50 млрд євро, які надаватимуть протягом наступних чотирьох років.
Крім того, Євросоюз має намір почати переговори про членство України в ЄС.
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